Otobüs kapısına sıkışan çocuk 350 metre sürüklendi!
Otobüs kapısına sıkışan çocuk 350 metre sürüklendi!

20.04.2026 11:53
Melbourne'da otobüs kapısına sıkışan 12 yaşındaki çocuk yüzlerce metre sürüklendi. Şoförün dikkatsizliğiyle yaşanan kabus, kameralara yansıdı. Çocuk, sıkıntılı anları sadece birkaç morlukla atlattı.

Avustralya’nın Melbourne kentinde, 12 yaşındaki bir okul çocuğunun otobüs kapısına sıkışarak yüzlerce metre sürüklendiği şok edici anlar kameraya yansıdı. Nathanial isimli öğrenci, okuluna gitmek üzere otobüsten inmeye çalıştığı sırada sürücünün kapıyı kapatmasıyla kabusu yaşadı. Çocuğun kolu ve çantası kapıya sıkışırken, durumu fark etmeyen şoför aracı hareket ettirdi.

Görüntülerde, Nathanial’ın otobüsün dış kısmında asılı kalarak hayata tutunmaya çalıştığı dehşet verici anlar görülüyor. Küçük çocuk başlangıçta otobüsle birlikte koşmaya çalışsa da hızlanan araca yetişemeyince, asfalta sürtünmemek için bacaklarını havaya kaldırmak zorunda kaldı. Eli kapının içinde sıkışmış haldeyken, yoldaki park halindeki araçlara çarpmaktan kıl payı kurtulan Nathanial, yaklaşık 350 metre boyunca bu şekilde sürüklendi.

Olayın ardından travma geçiren Nathanial’ın annesi Grace Pan, Today şovuna yaptığı açıklamada sürücünün dikkatsizliğine isyan etti. Anne Pan, "Bir çocuk olarak ciddiyetini tam kavrayamıyor olabilir ama bir anne olarak ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum; ölebilirdi. Şoför aynalarını kontrol etmeden gaza bastı ve oğlum tüm gövdesiyle dışarıdaydı" dedi.

Annenin belirttiğine göre, yoldaki başka bir veli durumu fark ederek kornaya basıp şoförü uyarmaya çalıştı. Nathanial, fiziksel olarak sadece birkaç morlukla kurtulsa da olaydan sonra ciddi bir anksiyete yaşamaya başladı ve artık otobüse tek başına binme güvenini kaybetti.

Anne Grace Pan, oğlunun sensörlerin altında kalan bir noktada sıkıştığını, bu yüzden araç içi uyarı sistemlerinin devreye girmediğini belirtti. Ventura Bus Lines sözcüsü, olayı "son derece üzücü" olarak nitelendirerek ilgili şoförün işine son verildiğini duyurdu. Şirket, aileye destek olmaya devam edeceklerini açıkladı.

