Otobüs kazalarının önlenmesi görüşüldü - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı.



Toplantıda Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi kapsamında trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yer alan insan unsurunun yaptığı kural ihlallerinin neden olduğu trafik kazalarını önlemeye yönelik tedbirler görüşüldü.



Telafisi mümkün olmayan ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, bu alanda farkındalığın artırılması ve taşımacılık sektörüne dair yaşanan sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesi adına toplumsal hayatı ve kamu güvenliğini tehdit eden riskleri ortadan kaldırmaya yönelik kararlar alındı.



İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, otobüs firma temsilcileri ve şoförler katıldı. - AMASYA