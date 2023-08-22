12 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförünün oğlu konuştu: Babam, BionTech aşısı nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabilir

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği kazanın öncesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun oğlu İsa Tatlısu konuştu. Babasının kalple ilgili rahatsızlığının olmadığını belirten İsa Tatlısu, "Resmi kaynaklar otobüs sahibine babamın araç kaza yapmadan önce vefat ettiğini söyledi. 3 defa BioNTech aşısı oldu. Kalp krizini tetiklediği için biz de ondan şüphelendik. Kalple ilgili bir sıkıntısı yokken bir anda kalp krizi geçirmesi şüpheli." ifadelerini kullandı.

Otobüs Şoförü Adem Tatlısu

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Önceki gece Sivas- Yozgat kara yolunda Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal ile eşi Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası, çeşitli kentlerde toprağa verildi.

ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Kazanın otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun hareket halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Yapılan ön otopside Tatlısu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

"BABAM 3 DEFA BIONTECH AŞISI OLDU"

Adem Tatlısu'nun oğlu İsa Tatlısu kazaya ilişkin konuştu. İsa Tatlısu, babasının kalp rahatsızlığı olmadığını fakat son zamanlarda 3 defa BioNTech aşısı olduğunu ve aşı nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyledi. Sürücünün oğlu Tatlısu, resmi kaynakların otobüsün sahibine sürücünün kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini söylediklerini ifade ederek, "Resmi kaynaklar otobüs sahibine kalp krizinden dolayı vefat ettiğini, araç kaza yapmadan önce vefat ettiğini söyledi. Yıllardır otobüs kullanıyordu. Emekliydi. Tecrübeli bir sürücüydü. Fakat son zamanlarda işte 3 defa BioNTech aşısı oldu. Biz son zamanlarda duyduğumuz kalp krizini tetiklediği için biz de ondan şüphelendik. Kalple ilgili bir sıkıntısı yokken bir anda kalp krizi geçirmesi şüpheli. Şeker ve tansiyonu vardı. Biz görüntüleri izlemedik ama otobüs sahibi görüntüleri izlemiş. Kaza olmadan önce kalbini tutup kafasının düştüğünü, ondan sonra kazanın olduğunu söylüyor" dedi.