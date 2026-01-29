Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Kurtardı

BURSA'da aracında kalp krizi geçiren yolcuyu, hastaneye ulaştırıp hayatını kurtaran özel halk otobüsü şoförü Muzaffer Seven'in (28), Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde 3 yıl ambulans şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı. Bu arada otobüste yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesinde Muzaffer Seven yönetimindeki 35/G hat numaralı özel halk otobüsü Uludağ Üniversitesi yönüne giderken, bir yolcu oturduğu yerde fenalaştı. Bu sırada rahatsızlanan kişi, araca binen diğer yolculara, "Kalbim sıkışıyor, kalp krizi geçiriyorum" dedi. Durumunun ciddiyetini anlayan Seven, duraklarda bekleme yapmadan, dörtlü ikaz lambalarını yakıp, aracı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sürdü. Yolcular ise rahatsızlanan kişiyi arka koltuğa yatırıp, sakinleştirmeye çalıştı. Hastaneye ulaştırılan yolcu, tedaviye alınırken, yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'4 YIL ÖNCE AMBULANS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMIŞTIM'

Bu arada otobüs şoförü Muzaffer Seven'in 3 yıl Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförlüğü yaptığı belirtildi. Yaşananları anlatan Seven, "Görükle köy içinde dolaşırken bir duraktan bir bey amca bindi. Yaklaşık bir durak ilerledikten sonra 'Kalp krizi geçiriyorum' diye bir ses geldi. Dikiz aynasından baktığımda bey amcanın fenalaştığını gördüm, koşup yardımcı olmak istedim. Bey amcaya 'Ambulans çağırayım mı?' deyince bana 'İyi değilim, ambulans çağır' dedi. O sırada araçta bir yolcu vardı ve ondan 112'yi aramasını istedim. 112 ile irtibat halinde giderek hastaneye gelmemizi söylediler. Ben de o sırada rotamı değiştirip direkt üniversite hastanesine yöneldim. Yaklaşık 15 dakikalık mesafeyi 5 dakikada alarak, hastaneye ulaştırdım. Daha sonrasında amcayı apar topar sedyeye koydular. Hastanın kimsesi olmadığı için yanında durarak insanlık vazifemi yerine getirmek istedim. Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar da ambulans şoförlüğü yapmıştım" dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/ BURSA,