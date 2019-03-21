Son Dakika Haberleri: Otobüs Terminalinde Yangın

Otobüs Terminalinde Yangın

55 dakika önce

Kargı otobüs terminalinde bir işyerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

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Kargı otobüs terminalinde bir işyerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Kargı otobüs terminalinde bulunan ve boş olduğu öğrenilen bir yazıhane de akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangını kontrol altına aldı.

Polis ekiplerinin işyeri etrafında güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenemezken polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kargı, 3. Sayfa
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