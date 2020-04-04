Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı - Son Dakika

Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı

6 saat önce

Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni kısıtlamalara göre vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskesiz binmesi yasaklandı.

Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı, System.String[]

Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni kısıtlamalara göre vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskesiz binmesi yasaklandı. Yasağın ilk gününde çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazılarının da maskesiz olduğu görüldü. Otobüslere binen maskesiz yolculara şoförler tarafından maske verildi. Bazı otobüslerin camına vatandaşları uyarmak için maske takma kararını duyuran kağıtlar asıldı.

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken, korona virüse karşı hayata geçirilen kısıtlamalar da artırılıyor. Kısıtlamalar kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarında maske takma zorunluluğunun getirildiği, aksi takdirde yolcuların alınmayacağını duyuruldu. Kararın ardından otobüslerin camına vatandaşları uyarmak üzerinde "Korona virüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığınca açıklanan karar gereği toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için kurallara uyalım" yazılı kağıtlar asıldı. Bazı vatandaşların maske ile otobüslere bindiği görülürken, bazılarının ise yasağa rağmen maske takmadığı görüldü. Maske takmayan yolculara otobüs şoförleri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

OTOBÜSE MASKESİZ BİNEN İSMET ÇELİK İSİMLİ BİR VATANDAŞ, "GECE NÖBETİNDEYDİM. İŞTEN ÇIKTIM ŞİMDİ. ECZANE BEKLEDİM, KAPALIYDI HEPSİ. MECBUR KALDIM" DEDİ.

Maske takarak otobüse binen vatandaşlardan Bekir Kardaş, "İnsan sağlığı açısından çok güzel oldu. Daha önceden yapılması gereken bir şeydi. Çok güzel oldu vatanımız için" diye konuştu.

Otobüs şoförlerinden Murat Sağdıç, "Bizim milletimizin çoğu bu işi ciddiye almıyor. Ciddiye almadığı için bu iş çabuk yayılmaya başladı. Bu işi ciddiye almamız gerekiyor. Bugün sabah 5-6 kişiyi uyardım 'maskesiz binmeyin' diye. 'Nereden bulacağım?' diyor. Sen kendi sağlığını düşünmüyorsan, evdeki çocuğunun, ailenin sağlığını düşünmen lazım" dedi.

Hakan Demir isimli bir otobüs şoförü ise, kararı insan sağlığı için çok güzel bulduğunu söyleyerek, "Biz insan taşıyoruz. Sabahleyin söylediğim halde 'maske bulamıyorum' diyorlar. Devletimiz tarafından yardımcı olunuyor. Bugün uyarıyoruz, yarın kesinlikle almıyoruz. Kendilerinin maske takmalarını istiyoruz. 'Önce sağlık' diyoruz" ifadelerini kullandı.

(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:50 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı         
15:08
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi         
14:56
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor         
14:43
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi         
14:38
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı         
14:15
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek         
14:06
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak         
13:55
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı         
13:55
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor         
13:42
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu         
13:35
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü         
13:23
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu         
13:22
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler         
13:21
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı         
13:07
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı         
13:06
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
12:58
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı         
12:46
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor         
12:40
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 16:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]