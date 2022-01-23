Otobüslerle mahsur kalan yolcular köpek besleyerek zaman geçiyor
MALATYA - Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya'- Kayseri karayolunda yolun açılmasını bekleyen yolcular köpek besleyerek zaman geçiyor.
Edinilen bilgilere göre, 12.00 sularında yoğun kar yağışı sonrası Malatya- Kayseri karayolu trafik ekipleri tarafından Kozluca Mahallesi mevkiinde ulaşımı kapatılırken, yüzlerce yolcu yolda kaldı.
Bölgede bulunan akaryakıt istasyonları ile esnafların iş yerlerinde bekleyişlerini sürdüren yolcular yanlarında getirdikleri ekmek ve çeşitli yemeklerle sahipsiz sokak köpeklerini besleyerek zaman geçiyor.
Bölgede bekleyişlerini sürdüren yolcular ekiplerin kardan kapanan yolları açmasını beklerken, kara yolları ekiplerinin bölgedeki yoğun çalışmasının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Otobüslerle mahsur kalan yolcular köpek besleyerek zaman geçiyor - Son Dakika