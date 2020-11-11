Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden adam: Alkollüydüm, hiçbir şeyi hatırlamıyorum - Son Dakika

'ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM'

Bursa'da, halk otobüsünde kadınlara bakarak, kendisini tatmin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Ç. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkartılırken gazetecilerin 'İddialar doğru mu?' sorusuna Mustafa Ç., "Yanlış anlaşılma oldu. Ben dokunmadım, bir şey yapmadım sadece baktım. Alkollüydüm, hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi. Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,