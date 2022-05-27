Otobüste uyuşturucuyla yakalandı

BOLU'da bir yolcu otobüsündeki aramada valizinde 103 gram kokainle yakalanan Selim Y. (26) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada, durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Sezar"ın tepki verdiği valizde 103 gram kokain ele geçirildi. Valizin sahibi emlakçı Selim Y. gözaltına alındı. Selim Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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