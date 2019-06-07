Son Dakika Haberleri: OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI KURYE 10 METREDEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Son Dakika Güncel Haber

OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI KURYE 10 METREDEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

56 dakika önce

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul, DHAKağıthane'de, yolcu otobüsünün çarptığı motosikletli kurye, 10 metreden şarampole yuvarlandı.

OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI KURYE 10 METREDEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI, System.String[]

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İstanbul, DHA
Kağıthane'de, yolcu otobüsünün çarptığı motosikletli kurye, 10 metreden şarampole yuvarlandı. Otobüsün çarpması nedeniyle sol bacağından yaralanan kurye, alt yola düşmekten bankete çarparak kurtuldu. Olay, TEM Hasdal bağlandı yolu Edirne yönünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YN 0291 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Yılmaz Sazaklı, viraja girdiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, o sırada yanından geçmekte olan, soyadı henüz öğrenilemeyen Abdullah isimli kuryenin kullandığı 34 TR 6025 plakalı motosiklete sol tarafından çarptı. Savrulan motosiklet demir bariyere çarparken, sürücüsü düşerek şarampole yuvarlandı. 10 metre yükseklikten yeşillik alana yuvarlanan kurye, alt yola düşmekten bankete çarparak kurtuldu. Sürücü Sazaklı, motosiklete çarptıktan bariyere vurarak şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulan otobüsü güçlükle durdurabildi. Otobüs yolcuları ilk şoku atlattıktan sonra motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Abdullah adlı kuryeye müdahalede bulundu. Otobüsün çarpması sonucu sol bacağından yaralanan kurye, vatandaşların da yardımıyla ambulansa bindirildi. Motosikletli kurye, Fatih Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün yolcularından Aynur Ay, Eyüpsultan Camii ziyaretinden döndüklerini ifade ederek "Aniden oldu, saniyelik. Araba gidiyordu, motor ilerideydi. Tır tır yaptı araba. Eğer şoför kıvırmamış olsaydı. hepimiz aşağıya uçuruma gidecektik. O motor nasıl oraya yetişti ben çözemedim. Allah kurtardı bizi. Verilmiş sadakamız varmış. Allah yaralanana da acil şifa versin" dedi. 

Görüntü Dökümü:
----------------------
-(özel)Uçuruma yuvarlanan yaralıdan genel ve yakın  görüntüler
-(özel) Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-(özel Uçurumdaki yaralının bariyerlerin üstünden  ambulansa alınması
-(özel) Ambulanstan detay görüntü
-(özel) Yolcu Aynur Ay ile röportaj
-(özel) Otobüsteki yolculardan detay görüntü
-Kazaya karışan motosikletten görüntü
-Kazaya karışan otobüsten görüntü
-Bariyerlerden detay görüntü
- Polis ekiplerinden detay görüntü
-Otobüs sürücüsünden detay görüntü
-Yoldan detay görüntü
-Genel ve detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erken terhise "kademeli" formül Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı İstanbul'da egzotik havyan operasyonu! Aralarında öğretmen de var Son dakika! Yıldırım ile İmamoğlu'nun canlı yayın programı TRT'de olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:33:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI KURYE 10 METREDEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]