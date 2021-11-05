Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Esentepe Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre sepetli motosikletiyle otogardaki çöp konteynerlerinde kağıt toplayan kişi, poşet içerisinde patlamamış el bombası görmesi üzerine polise ihbarda bulundu.

JAMMER İLE BÖLGEDE SİNYAL KESİLDİ

Çöpte bomba olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, otogar araç ve yayalara kapatıldı. Bomba imha uzmanları, bölgede uzaktan kumandayla patlamaya karşı jammer ile sinyal kesti.

TAARUZ TİPİ EL BOMBASI İNCELEMEYE ALINDI

Ardından çöpteki menşeisi öğrenilmeyen taarruz tipi el bombası güvenli şekilde alınarak, incelenmek üzere emniyette götürüldü. Polis, kağıt toplayıcısının ifadesine başvurmak için emniyette götürdü. El bombasını çöpe atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.