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Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu - Son Dakika

Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu

05.11.2021 09:48

Şanlıurfa'da otobüs terminalinde kağıt toplayan bir kişi, çöpte patlamamış el bombası buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otogara giriş ve çıkışları kapattı, uzaktan kumandayla patlamaya karşı jammer ile bölgede sinyal kesildi. Bomba imha uzmanları, taaruz tipi el bombasını güvenli bir şekilde çöpten aldıktan sonra emniyete incelemeye götürdü.

Şanlıurfa'nın Esentepe Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre sepetli motosikletiyle otogardaki çöp konteynerlerinde kağıt toplayan kişi, poşet içerisinde patlamamış el bombası görmesi üzerine polise ihbarda bulundu.

Otogarda hareketli gece! Kağıt toplayıcısı, çöpte taaruz tipi el bombası buldu

JAMMER İLE BÖLGEDE SİNYAL KESİLDİ

Çöpte bomba olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, otogar araç ve yayalara kapatıldı. Bomba imha uzmanları, bölgede uzaktan kumandayla patlamaya karşı jammer ile sinyal kesti.

Otogarda hareketli gece! Kağıt toplayıcısı, çöpte taaruz tipi el bombası buldu

TAARUZ TİPİ EL BOMBASI İNCELEMEYE ALINDI

Ardından çöpteki menşeisi öğrenilmeyen taarruz tipi el bombası güvenli şekilde alınarak, incelenmek üzere emniyette götürüldü. Polis, kağıt toplayıcısının ifadesine başvurmak için emniyette götürdü. El bombasını çöpe atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Otogarda hareketli gece! Kağıt toplayıcısı, çöpte taaruz tipi el bombası buldu
Otogarda hareketli gece! Kağıt toplayıcısı, çöpte taaruz tipi el bombası buldu
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu

El Bombası, Şanlıurfa, Esentepe, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu - Son Dakika


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