Otokar, Romanya'da Savunma Yatırımı Yapıyor

Otokar, Türk savunma sanayisinin "tek kalemde en büyük zırhlı kara aracı ihracat sözleşmesi" doğrultusunda Romanya'da stratejik bir satın almaya imza atıyor.

Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığının şirketi C.N. Romtehnica S.A'nın (Romtehnica) açtığı 1059 adetlik 857 milyon avro büyüklüğündeki 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamında COBRA II araçlarının üretim ve teslimatlarını sürdürüyor.

Şirket, Romanya'da üretilecek 781 aracın yerel üretim hazırlıklarına yönelik önemli bir girişimde bulundu.

Otokar, Romanya'daki ihaleyi yürütmek için seçtiği "yerel üretim partnerini" satın alma yoluyla "Avrupa'daki fabrikasına" dönüştürmek için harekete geçti.

Otokar, Romanya'da kurulu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. (Automecanica) sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payları devralmak amacıyla, pay sahipleri ile pay alım sözleşmesi müzakereleri öncesinde ana ilkelerin belirlenmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Böylece Otokar ile Automecanica arasındaki yerli üretim kriterini sağlamak için tesis edilen "zorunlu ortaklık", "sahipliğe" evrilecek.

Mutabakat zaptı doğrultusunda edinimi öngörülen payların değeri yaklaşık 85 milyon avroya denk geliyor. Net borç ve işletme sermayesi dahil kapanış düzeltmeleri dikkate alınarak nihai tutar kapanışta kesinleşecek.

İşlemin kapanışı, Automecanica için gerçekleştirilecek detaylı inceleme sürecinin Otokar için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben taraflar arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanması ve Romanya'nın rekabet ve milli savunma kurumlarının izinlerinin alınmasıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu sürecin nisan sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Otokar, mutabakat zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Otokar Land Systems SRL'ye devredebilecek.

Romanya sanayisinin köklü kuruluşu

Automecanica, Otokar SRL'nın iş ortaklığı Sisteme Aparare Romania (SAROM) S.R.L sermayesini temsil eden payların yarısını elinde tutuyor. Automecanica halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip bulunuyor.

Automecanica paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamındaki Automecanica ile kurulan ortak girişim şirketi aracılığıyla yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin bu şirket vasıtasıyla yerine getirilmesi hedefleniyor.

Otokar, 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamında yerel üretim şartını yerine getirmek için Automecanica ile el sıkışmıştı. İki şirket, Romanya'da üretim yapmak için SAROM S.R.L'yi kurmuştu. Otokar'ın Cobra II araçlarının bu fabrika çatısı altında üretilmesi, pazarlanması ve servis desteği sağlanması planlanmıştı.

85 yıllık bir geçmişe sahip olan Automecanica, uçak bakımı ve parça üretimiyle başlayan faaliyetlerde zamanla askeri tarafta araç üretim, bakım ve onarımını, sivil/ticari tarafta ise özel treyler ve yarı treylerleri, elektrikli şehir içi otobüsleri, konteyner, karoser ve özel araç şasilerini kapsayan geniş bir yetenek portföyü oluşturdu.