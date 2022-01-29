OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

DÜZCE'de, otoparktan otomobili çıkarmaya çalışan sürücü motordan yükselen dumanları görünce araçtan indi. Elektrik kontağı sonucu çıkan yangında alevler aracı sararken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay öğle saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Çatalbaş, 05 FA 915 plakalı otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışırken motor kısmından yükselen dumanları görünce araçtan indi. Bir anda alevler aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangının otomobilin elektrik aksamında oluşan kısa devre nedeniyle çıktığı belirlenirken, tutanak tutuldu.
Kaynak: DHA
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