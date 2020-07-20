Otomobil çarpmasıyla yatağa bağımlı olan itfaiyeci, akülü tekerlekli sandalye istiyor - Son Dakika

Otomobil çarpmasıyla yatağa bağımlı olan itfaiyeci, akülü tekerlekli sandalye istiyor

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, sabah sporu yaparken çarpan otomobil nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen itfaiye eri Ahmet Altınok (43), akülü tekerlekli sandalye için gereken paranın yarısını topladığını söyleyerek, kalan 50 bin lira için yardım istedi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, sabah sporu yaparken çarpan otomobil nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen itfaiye eri Ahmet Altınok (43), akülü tekerlekli sandalye için gereken paranın yarısını topladığını söyleyerek, kalan 50 bin lira için yardım istedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliği'nde görevli olan ve geçici olarak Demirci ilçesine görevlendirilen Ahmet Altınok, geçen yıl 29 Haziran sabahı saat 07.30 sıralarında, spor amaçlı Simav -Demirci Karayolu'na doğru yürüyüşe çıktı. Ancak Demirci'den, Simav'a giden Zekeriya U. yönetimindeki 43 LK 349 plakalı otomobil, Altınok'a çarptı. Ağır yaralanan Altınok, Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan, omuriliği zedelenen ve bilinci kapalı olan Altınok, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Altınok, tedavi sürecinin sonunda, yüzde 98 engelli kaldı. Sadece boynu ile kollarını kullanabilen ve yatağa bağımlı hale gelen Altınok, "Sürekli yatmak zorunda kaldığım için sırtımda yaralar oluşmaya başladı. Büyük acı veriyor. Beni yeniden hayata bağlayacak, 180 derece yatabilen, farklı fonksiyonel özellikleri bulunan bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var. Normal akülü tekerlekli sandalyeler fiziki yetersizlikleri nedeniyle maalesef bana uygun değil. Kimsenin yardımına ihtiyaç duymamak için almak istediğim akülü tekerlekli sandalyenin fiyatı 100 bin lira civarında. 50 bin lirası toplandı.

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Geri kalanı için hayırseverler ve yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

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Göreve başladığı günden itibaren eğitimine devam ettiğini belirten Altınok, "2001 yılında itfaiyede göreve başladıktan sonra vaktimiz çok oluyordu. 'Boş vakitlerimi nasıl değerlendirebilirim?' diye düşündüm. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin 2001 yılında, Sosyal Bilimler, 2003 yılında İlahiyat,  2005 yılında İş Sağlığı ve İş Güvenliği, 2009 yılında İşletme, 2011 yılında da Arama Kurtarma önlisans programlarından mezun oldum. 2019 yılında ise İş Sağlığı ve İş Güvenliği'nde yüksek lisans yaptım. Eğitim hayatım boyunca elde ettiğim kazanımları herkesle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli olan tek şey almak istediğim bu akülü tekerlekli sandalye" diye konuştu.

Altınok'un yakın arkadaşı eğitimci Yakup Ateş  de "Bizler bir miktar parayı toplamış bulunmaktayız. Devletimizden bu konuda kardeşimize yardımcı olmasını istiyoruz. Biz büyük bir milletiz. Biz büyük bir devletin fertleriyiz. Devletimize güveniyoruz" dedi.


Demirci, İtfaiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil çarpmasıyla yatağa bağımlı olan itfaiyeci, akülü tekerlekli sandalye istiyor - Son Dakika
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