Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı

18.05.2022 12:13
Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı

İZMİT'te, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yol bakım çalışması yapılan, emniyet şeridindeki minibüse otomobilin çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

İZMİT'te, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yol bakım çalışması yapılan, emniyet şeridindeki minibüse otomobilin çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul yönü T2 ve T3 tünelleri arasında meydana geldi. Suriye uyruklu M.E.'nin kullandığı 34 ESE 275 plakalı otomobil, yol bakım çalışması yapan otoyol görevlilerine ait, emniyet şeridinde bulunan, arkasında römork bağlı minibüse çarpıp takla attı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bu sırada otomobilden çıkanlar, emniyet şeridine yattı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi tedavileri için ambulanslarla hastanelere götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı
Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı
Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı
Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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