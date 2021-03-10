SAKARYA Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Karasu İncilli Mahallesi 623 numaralı sokakta meydana geldi. Onur Demir idaresindeki 54 DS 501 plakalı otomobil ile ara sokaktan çıkan Muammer Yılmaz idaresindeki 54 PP 636 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Muammer Yılmaz çarpışmanın etkisiyle yere savrularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Yılmaz'ı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.