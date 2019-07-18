Son Dakika Haberleri: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

3 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Sandıklı- Hocalar karayolunun 22'nci kilometresi Saltık köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Kılıç yönetimindeki 20 UF 105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Aydoğdu yönetimindeki 35 HEL 94 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, Halil Kılıç ve yanındaki Zayide Kılıç ile diğer araçtaki sürücüsü Yunus Aydoğdu ve Zeki Aydoğdu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Halil Kılıç, buradaki müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


- Afyonkarahisar
Halil Kılıç, Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:25 Kaynak: DHA
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