Son Dakika Haberleri: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

AKSARAY'da kargo minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da kargo minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Yunus Adım (30) yönetimindeki 34 SP 6872 plakalı otomobil, İsmail Solak (44) yönetimindeki 34 ADL 615 plakalı kargo minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada sürücüler Solak ve Adım ile otomobilde bulunan Fehmi Serdar Güler (34) ve Neşet Alper (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
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