Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun istikametine seyir halinde olan Salih C. idaresindeki 05 ABU 433 otomobil ile İkiztepe kavşağına giriş yayan Mustafa U. idaresindeki 59 PH 0250 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktörde bulunan Fikri Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammed Özgür Y. ve Doğukan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN