Otomobil kamyona çarptı, baba, anne ve 2 çocuğu yaralandı
1 saat önce
ISPARTA'da tomruk yüklü kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan Ahmet Kılınç (41) ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:50 Kaynak: DHA
ISPARTA'da tomruk yüklü kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan Ahmet Kılınç
(41) ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Isparta- Gönen
karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aynı yönde seyir halinde olan plakası açıklanmayan tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Kılınç ile eşi Zübeyde Kılınç (39), kızları Beyza Kılınç (16) ve Sude Kılınç (12) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.
Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan kadını itfaiye kurtardı! 2 yaşındaki çocuğa çarpan vicdansız sürücü, aracı bırakarak kayıplara karıştı! Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır İzmir'de talihsiz adam, 6 yıl önce babasının öldüğü yerde trafik kazası geçirecek hayatını kaybetti