Otomobil kılıfları arasına zulalanmış eroini 'Zeus' buldu - Son Dakika

VAN'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, çuvallar içesinde oto kılıfları arasına gizlenmiş 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, 2 çuvala konulan oto kılıfları arasına zulalanmış 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.