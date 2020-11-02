Otomobil köprüden yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

Gümüşhane'de seyir halindeki otomobil virajı alamayınca kontrolden çıkarak köprüden aşağıya yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kentin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesinden Gözeler köyü istikametine ilerleyen İrfan Tanrıkulu yönetimindeki 41 JA 293 plakalı otomobil Kırkpavli mevkiindeki köprüde yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayınca kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Tanrıkulu ile otomobilde bulunan Mert Okumuş, Edanur Kaya ve Tuğçe Kömürcü yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE