Otomobil köprüden yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil köprüden yuvarlandı: 4 yaralı

02.11.2020 18:02
Otomobil köprüden yuvarlandı: 4 yaralı, System.String[]

Gümüşhane'de seyir halindeki otomobil virajı alamayınca kontrolden çıkarak köprüden aşağıya yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de seyir halindeki otomobil virajı alamayınca kontrolden çıkarak köprüden aşağıya yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kentin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesinden Gözeler köyü istikametine ilerleyen İrfan Tanrıkulu yönetimindeki 41 JA 293 plakalı otomobil Kırkpavli mevkiindeki köprüde yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayınca kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Tanrıkulu ile otomobilde bulunan Mert Okumuş, Edanur Kaya ve Tuğçe Kömürcü yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Otomobil köprüden yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil köprüden yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil köprüden yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil köprüden yuvarlandı: 4 yaralı

Süleymaniye, Gümüşhane, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil köprüden yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonluk yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" partisi kameralara yansıdı Adıyaman'da genç sağlık memuru evinde ölü bulundu ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı
Dinamo Kiev'de Barcelona maçı öncesi 6'sı futbolcu 11 kişi korona oldu Dinamo Kiev'de Barcelona maçı öncesi 6'sı futbolcu 11 kişi korona oldu         
17:49
İtalya'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, korona oldu İtalya'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, korona oldu         
17:25
Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı         
17:17
Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti         
16:50
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler         
15:57
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı         
14:49
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın, dışişleri bakanlığı görevine atandı Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın, dışişleri bakanlığı görevine atandı         
14:13
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 18:12:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil köprüden yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei