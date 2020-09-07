Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15 hayvan öldü - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne daldı. Kazada 15 hayvan öldü, 5 hayvan ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Musa Yıldırım'ın (32) kullandığı 27 ADC 434 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ünlü'e, ait küçükbaş hayvan sürüsüne daldı. Kazada 15 koyun öldü, 5 koyun ise yaralandı. Aracın da hasar gördüğü kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.