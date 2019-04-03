Otomobil Park Halindeki Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
18 dakika önce
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi Deliçay mevkiinde M.U.(18) yönetimindeki 46 LH 954 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan 46 BJ 195 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü ile birlikte Ö.U. (19), Ü.U. (19), Bilal Baltacı (18) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bilal Baltacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise, sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Muhammet Özer/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:41 Kaynak: İHA
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