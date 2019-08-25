Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampole devrildi.

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk'a bağlı Yukarı Çavundur Grup Yolu üzerinde Cihan Sarı yönetimindeki 06 DJ 0666 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Tahtayazı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan Cihan Sarı'nın nişan töreni olduğu ve nişan için tören alanına giderken kazayı yaptığı öğrenildi.

Kaza sonrası Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Cihan Sarı, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:40 Kaynak: AA
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