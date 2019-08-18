Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücü Ramazan Kızıldağ (32) idaresindeki 14BT469 plaka sayılı otomobiliyle Osmancık
istikametinden Merzifon
istikametine seyri sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Araçta bulunan İlkay Tekbaş (16), Osman Tekbaş (29), Ramazan Kızıldağ (32) ve Fatih Tekbaş (26) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA
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