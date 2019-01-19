Otomobil Şarampole Yuvarlandı
51 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk
Baraj yolunda meydana geldi. Kahta istikametinden baraj istikametine ilerleyen Ramazan Tanrıverdi
yönetimindeki 27 FD 307 plakalı otomobil, baraj tesisleri yakınındaki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi.
Takla atarak devrilen otomobil tarlada durabildi. Kazada sürücüsü Ramazan Tanrıverdi ile araçta bulunan Serhat Dişkaya ve Ferhat Ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:16 Kaynak: İHA
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