Otomobil, Tır'ın Altına Girdi: 1 Ölü
2 saat önce
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Feyzullah Yıldırım (35), yaşamını yitirdi.
ŞIRNAK'ın İdil
ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Feyzullah Yıldırım (35), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde İpekyolu
üzerinde bulunun Çığır köyü yakınlarında meydana geldi. Feyzullah Yıldırım yönetimindeki 73 EC 734 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Feyzullah Yıldırım'ın cansız bedeni, ihbarla gelen itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılıp, otopsi için morga konuldu. TIR şoförünün ise gözaltına alındığı belirtildi.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:52 Kaynak: DHA
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