Otomobil Trafiği Engelleme Davası Beraatle Sonuçlandı
08.02.2026 13:49
Çankaya'da park nedeniyle tartışma sonrası açılan dava, sanığın beraatiyle sonuçlandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde İ.Y. (43), aracının çıkışını engelleyecek şekilde park eden otomobil sürücüsü Y.E. (22) hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Otomobiliyle yolu kestiği iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Y.E., 'Kara ulaşım araçlarını engelleme ve alıkoyma' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Geçen yıl 5 Temmuz akşamı İ.Y., kendi aracının çıkışını engelleyecek şekilde arkaya park eden otomobilin sürücüsü Y.E. ile tartıştı. İ.Y., Y.E. hakkında, hem kendi aracının çıkışını engellediği hem de tartışmanın ardından otomobili ile yolun ortasında durup diğer araçların geçişini engellediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İ.Y., otomobilini aracının arkasına park eden Y.E.'yi 20 dakika sonra kafede bulduğunu ve Y.E.'nin kendisine hitaben, 'Dayı uzatma geliyorum' dediğini belirtti. İ.Y. ayrıca tartışma sırasında, uyarılara rağmen aracına binerek önüne geçen Y.E.'nin bir süre daha trafiği kapattığını ve durumu polislere bildireceğini söylemesi üzerine, Y.E.'nin 'Polislere selam söyle' diyerek olay yerinden ayrıldığını ifade etti. İ.Y., savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisine hakaret edildiğini, aracın üzerine sürüldüğünü ve trafiğin tehlikeye düşürüldüğünü belirtti.

TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN GEÇİŞİNİ ENGELLEDİĞİ BELİRLENDİ

İ.Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.E. ise ifadesinde, olay günü kız arkadaşıyla birlikte bir kafeye gittiğini, aracı engel olmayacak şekilde park ettiğini düşündüğünü söyledi. Y.E., şikayetçi İ.Y.'nin kendisine yönelik tepkiler verdiğini, eşinden özür dilemek istediğini ancak bunun yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcılıkça düzenlenen iddianamede, görüntü izleme tutanağında, şüpheli Y.E.'nin kullandığı araçla yolun gelişine göre ters istikamette ilerlediği, ardından trafik ışıklarında aracını yolu dik kesecek şekilde durdurduğu ve ışıkların kırmızı yandığı sırada trafikteki araçların geçişini engellediğinin tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin olay günü aracıyla yolu kapatmak suretiyle trafikteki araçların hareket etmesini engellediği, bu eylemin 'Kara ulaşım araçlarını engelleme ve alıkoyma' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Y.E. hakkında, aracı ile yolu dik kesecek şekilde durup, trafikteki araçların hareket etmesini engellediği gerekçesiyle 'Kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADI

Ankara 66'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Y.E. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık Y.E., aracını herkes gibi park ettiğini, diğer araçların geçişini engellemediğini ve suçlamayı kabul etmediğini, kırmızı ışıkta durduğunu, yeşil ışık yandığında yoluna devam ettiğini söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme, yapılan yargılama sonunda 'Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek, sanık Y.E.'nin beraatine karar verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Çankaya, Güncel, Son Dakika

