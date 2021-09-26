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Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı

26.09.2021 15:19
Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Daday ilçesine bağlı Bayır Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. yönetimindeki 37 PR 826 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 VH 0769 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik tedbirleri alırken, yolda oluşan yakıt maddeleri itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan işlemlerin ardından tekrar trafiğe açıldı. - KASTAMONU

Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu, Otomobil, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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