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Otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Safranbolu- Eflani yolu Ağaçkese köyü mevkisinde İlker Dursun yönetimindeki otomobil, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden Dursun, otomobili yol kenarına çekip, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:03 Kaynak: DHA
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