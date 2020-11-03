Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Yusuf Tuna yönetimindeki otomobil, yola çıkan sürüye çarptı. Kazada, 30 koyun telef oldu.
Kaza, Ereğli- Karapınar kara yolu Kuzukuyu mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yusuf Tuna yönetimindeki 42 AEH 001 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada koyunlardan 30'u telef oldu. Telef olan koyunlar çöp kamyonuna yüklenip, gömüleceği alana götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.?
- Kaynak: DHA
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