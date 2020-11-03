Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu - Son Dakika

Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu

03.11.2020 09:36
Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Yusuf Tuna yönetimindeki otomobil, yola çıkan sürüye çarptı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Yusuf Tuna yönetimindeki otomobil, yola çıkan sürüye çarptı. Kazada, 30 koyun telef oldu.

Kaza, Ereğli- Karapınar kara yolu Kuzukuyu mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yusuf Tuna yönetimindeki 42 AEH 001 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada koyunlardan 30'u telef oldu. Telef olan koyunlar çöp kamyonuna yüklenip, gömüleceği alana götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.?


Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu
Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu
Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu
Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu

Yusuf Tuna, Otomobil, Ereğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu - Son Dakika


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