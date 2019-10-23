Son Dakika Haberleri: Otomobilde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Otomobilde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Otomobilde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

54 dakika önce

Adana'da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilin tampon ve koltuklarında 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Adana'da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilin tampon ve koltuklarında 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K nın kullandığı 34 HA 7342 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada arka tampon ve arka koltuklara gizlenmiş 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Otomobilde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:15 Kaynak: AA
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