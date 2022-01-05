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Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş - Son Dakika

Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş

05.01.2022 12:30

İzmir'de otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle sarılı cansız bedeni bulunan İbrahim Kırık'ın 2 arkadaşı ile birlikte bir iş yerini kurşunladıkları, iş yeri sahibinin açtığı karşı ateşte başından vurulduğu tespit edildi. İki arkadaşının İbrahim Kırık'ı, otomobilde bırakıp kaçtığı öğrenilirken gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta oturanlar 3 Ocak günü saat 03.00 sıralarında bir otomobilin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini, içinden inen 2 kişinin kaçtığını gördü.

OTOMOBİLİN İÇİNDE CESEDİ BULUNDU

Durumdan şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, aracın arka koltuğunda bir kişiyi yüzü bezle sarılı hareketsiz yatarken buldu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen kişi için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen sağlık ekibi, İbrahim Kırık olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Ön ve arka plakası sökülen otomobilde 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

TOPLANIP İŞ YERİ KURŞUNLAMAYA GİTMİŞLER

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili bırakarak kaçan 2 şüphelinin bir eve girdiğini belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, O.F., A.E., A.A. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerden O.F. ve A.E., kullandıkları 35 ASL 183 plakalı aracın plakalarını söküp 1620/20 Sokak'a gittiklerini, burada husumetli oldukları kişinin iş yerini kurşunladıklarını, iş yeri sahibinin karşı ateşinde İbrahim Kırık'ın vurulduğunu söyledi.

KIRIK'I BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Kaçıp çıkmaz sokağa girince de otomobili terk edip, arkadaşları A.A. ve M.B.'nin yanına geldiklerini söyledi. Ayrıca, şüpheli O.F.'nin olay günü kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

O.F. ve A.E.'nin ifadeleri üzerine ekipler, kurşunlanan iş yerinin sahibi Y.K. ile arkadaşı olduğu ileri sürülen M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.K. ve M.A. tutuklandı, O.F. ve A.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu arada, O.F. ve A.E.'nin, otomobili terk edip kaçtıkları anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alpagut, Silah, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş - Son Dakika


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