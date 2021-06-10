Otomobilde yanarak ölen Zeliha'nın ağabeyi de 1,5 yıl önce boğulmuş - Son Dakika

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin köprü korkuluklarına çarpıp alev aldığı kazada ağır yaralanan Zeliha Kerse (20), hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Zeliha'nın ağabeyi Yunus Emre Kerse'nin (30) de 1.5 yıl önce polisten kaçarken Seyhan Nehri'nde boğulduğu ortaya çıktı. Acılı anne Rahime Saydan (59), kazada hafif yaralanan Ali M.'nin (36) ehliyeti olmayan kızını direksiyona geçirdiğini söyledi.

Kaza, 24 Mayıs gecesi Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Baraj Gölü Batı Köprüsü'nden Doğu Köprüsü'ne giden Zeliha Kerse yönetimindeki 01 C 8807 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Kazayla birlikte alev alan otomobilde bulunan Zeliha Kerse ile yanındaki Ali M. kendilerini dışarı attı. Bu sırada köprüden geçen taksi şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü, alev alan Zeliha Kerse'nin kıyafetlerini kendi imkanlarıyla söndürdü. Gelen sağlık ekipleri. Zeliha Kerse'yi Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali M.'yi ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı. Ali M. kazadan kısa süre sonra taburcu oldu.

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİZeliha Kerse, tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, 6 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeliha Kerse'nin cenazesi, yakınlarının gözyaşlarıyla Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.POLİSTEN KAÇAN AĞABEYİ DE BOĞULMUŞZeliha'nın 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yakalama kararı bulunan ağabeyi Yunus Emre'nin de 21 Ocak 2019'da kent merkezinde, erkek kardeşi Orhan Kerse'nin (28) kullandığı plakasız motosikletle yolculuk yaparken polisin uygulama yaptığını görünce atlayıp, Seyhan Nehri yönüne kaçtığı, 48 gün sonra da Karataş ilçesi Tuzla sahilinde bataklıkta cesedinin bulunduğu belirtildi.'KENDİNİ KURTARMIŞ KIZIMI KURTARMAMIŞ'Zeliha Kerse'nin annesi Rahime Saydan, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Kızının ehliyetinin olmadığını söyleyen Rahime Saydan, Ali M.'nin direksiyonu kızına alkollü olduğu için geçirdiğini öne sürdü. Saydan, "Kendisini kurtarmış, kızımı kurtarmamış. Hiç mi Allah korkun yoktu? Hiç mi imanın yoktu? Nasıl oldu benim kuzumu yangınların alevlerin içinde bıraktın? Hastaneye götürdüklerinde kazadan haberim oldu" dedi.'HASTANEDE BİLİNCİ AÇIKTI'Hastaneye gittiğinde kızının bilincinin açık olduğunu söyleyen Saydan, 'yanıyorum' diyerek kendisinden su istediğini anlattı. Kızına kazayı sorduğunda ise "Arabayı sen sür' dedi. Kendini kurtardı beni yaktı" dediğini aktaran Saydan, "Kızımın katili o. Onun bulunmasını, cezalandırmasını istiyorum. Kuzumun kanı yerde kalmasın" diye konuştu.GERİYE GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Öte yandan, Zeliha Kerse'nin kaza yaptığı köprüde çekildiği çok sayıda fotoğraf ve videoyu sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde Kerse'nin şarkılar söylediği görüldü. Zeliha'nın sosyal medyasında, ağabeyi Yunus Emre'nin acı haberi aldığında annesini teselli etmeye çalıştığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüntülerin de yar aldığı görüldü.