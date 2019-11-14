Son Dakika Haberleri: Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı

Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı

7 saat önce

Konya'da bir sanayi sitesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı, System.String[]

Konya'da bir sanayi sitesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.


Olay, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Eski Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG tamiratı yapılan bir araçta belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Mevlüt G., Cevheri Y. (24) ve Rıza A. yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vücudunda 1. ve 2. derece yanık bulunan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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