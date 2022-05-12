Son dakika! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

12.05.2022 15:35

Son dakika haber: BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Esat Söylemez (21) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Esat Söylemez (21) yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl- Alanyurt yolundaki Işıklı Kavşağı mevkinde meydana geldi. Alanyurt Caddesi'nde seyir halindeki Mustafa Karataş'ın (34) 06 YFS 47 otomobiline arkasından gelen Mustafa Esat Söylemez'in kullandığı 16 AUB 807 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobili park etmek isteyen sürücünün manevra yapmasıyla, arkadan gelen motosikletin araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü yere düşerken, otomobilin sürücüsü panikle araçtan iniyor. Çevredekiler de yaralı sürücüye yardım etmek için olay yerine gidiyor.

Motosikletin sürücüsü yaralı Mustafa Esat Söylemez, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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