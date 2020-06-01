Otomobile sıkışan kedi, tamirhanede kurtarıldı - Son Dakika

Otomobile sıkışan kedi, tamirhanede kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesi'nde bir otomobilin yakıt deposu ile kaportası arasına sıkışan yavru kedi, aracın tamirhaneye götürülmesi sonucu kurtarılabildi.

Otomobil sürücüsü Burcu Onat, "ben bir anneyim. Yavru kedinin o durumda kalmasına izin veremezdim. Kedi kurtarıldığı için çok mutluyum." dedi.

Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana gelen olayda, sabah işe gitmek için 34 EJL 76 plakalı otomobiline binen 32 yaşındaki Burcu Onat yaklaşık on metre ilerledikten sonra otomobilinden gelen kedi sesini fark edip, itfaiyeden yardım istedi. Ancak, itfaiye ekibi de otomobilin yakıt deposu ile kaportası arasına sıkan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak, uzun uğraşlar a rağmen başarılı olamadı. Onat, bunun üzerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir oto tamirhanesine gitti. Burada lifte alınan otomobildeki kedi bulunduğu yerden herhangi bir parçanın sökülmesine gerek kalmadan kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı. Otomobil sürücüsü Burcu Onat, "Ben bir anneyim. Yavru kedinin o durumda kalmasına izin veremezdim. Kedi kurtarıldığı için çok mutluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.