Otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar - Son Dakika

Otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar

6 saat önce

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde yola çıkan sokak köpeği otomobilin çarpması sonucu telef olurken, diğer iki köpeğin dakikalarca başında beklemesi dikkat çekti.

Otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar, System.String[]

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde yola çıkan sokak köpeği otomobilin çarpması sonucu telef olurken, diğer iki köpeğin dakikalarca başında beklemesi dikkat çekti.

Çamlıdere'de plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı sokak köpeği telef oldu. Bölgede bulunan iki sokak köpeği, telef olan köpeğin başına gelip bekledi. Uzun süre köpeğin kalkmasını bekleyen köpekler, daha sonra köpeğin yanında yattı. Telef olan köpeğin başından ayrılmayan köpekleri cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşan Serdar Gümüşçivi, "Eşi öldükten sonra bir saniye başından ayrılmadı. Hayvanlardaki sevgi insanlarda yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köpeğin ölen arkadaşını kaldırmaya çalışması

-Köpeğin ölen köpeğin başucuna yatışı

-Köpeğin ölen arkadaşı için gözyaşı dökmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:  ANKARA,


Çamlıdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]