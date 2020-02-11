Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

6 saat önce

BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Akman (66), yaralandı.

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı, System.String[]

BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Akman (66), yaralandı. Sürücü Arzu Kurtulan Y., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Heykel yönüne giden Arzu Kurtulan Y. (47) yönetimindeki 16 LSF 64 plakalı otomobil, yaya geçidinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmek isteyen Emine Akman'a çarptı. Kazada Akman yaralanırken, sürücü kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Emine Akman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Arzu Kurtulan Y. ise ifadesinin alınması için Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:29 Kaynak: DHA
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