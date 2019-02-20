Otomobilin Çarptığı Köpek Yaralandı
1 saat önce
BURSA'nın Karacabey ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı köpek yaralandı.
BURSA'nın Karacabey ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı köpek yaralandı.
Esentepe Mahallesi'nde gece sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sokaktaki köpeğe çarparak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Karacabey Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri olay yerine gelerek, arka sol ayağı ezilen köpeğe müdahalede bulundu. Karacabey Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpeğin tedavisi sonrası sahiplendirileceği öğrenildi.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:32 Kaynak: DHA
CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı
İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir