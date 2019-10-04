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Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

39 dakika önce

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Emine Erdurdu, hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü, System.String[]

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Emine Erdurdu, hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde, bir otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Erdurdu, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören Erdurdu'nun cenazesinin, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Dutluca köyünde ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

AKÜ tarafından da Erdurdu için internet sitesinden taziye mesajı yayımlandı.

Abdullah Bayram (51) idaresindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, dün gece Erenler Camisi önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki üniversite öğrencisine çarpmış, kazada ağır yaralanan Erdurdu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bu arada, otomobil sürücüsü Abdullah Bayram'ın ise polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Afyon, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı
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