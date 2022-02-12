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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

12.02.2022 18:55

Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpışması sonucu yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpışması sonucu yaralandı.

Kaza, Emirefendi Mahallesi Emirefendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Can S. idaresindeki 55 AGR 182 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Safinaz Çakır'a (55) çarptı. Kazada yaralanan yaya, olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika


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