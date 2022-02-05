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Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı - Son Dakika

Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı

05.02.2022 17:53

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, kapının iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabancayla yakalanan D.D., gözaltına alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, kapının iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabancayla yakalanan D.D., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.D.'nin il dışından çok sayıda silah getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, D.D.'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Dün Kemalpaşa ilçesi Akalan Kavşağı'nda durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı
Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı
Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı
Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı
Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı
Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı
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Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı - Son Dakika
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