Otomobilin motoruna giren yavru kediye çıkması için köpek sesi dinletildi - Son Dakika

SİVAS'ta bir otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi çıkarmak için çevredekiler seferber oldu. Kediye girdiği yerden çıkması için cep telefonu ile köpek sesi bile dinletildi. Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi, Eski Belediye Sokak üzerinde yaşandı. Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin motor kısmından gelen kedi sesi üzerine çevredekiler kurtarma çalışması başlattı. Korktuğu için otomobilin motor kısmına girdiği sanılan yavru kediye cep telefonundan köpek sesi de açıldı. Uzun çaba sonrasında girdiği yerden çıkan kedi kaçıp park halindeki başka bir aracın motor kısmına girdi. Çevredekiler yavru kedinin aynı şekilde bir kaç başka aracın daha motoruna girdiğini belirtti. Yavru kediyi girdiği son araçtan çıkarma çabaları sonuçsuz kaldı.