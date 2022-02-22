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Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı - Son Dakika

Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı

22.02.2022 12:11
Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı

MALTEPE'de bankadan para çeken A.Ö.'yü takip ederek, otomobille önünü kesip 810 bin lira gasbeden şüpheliler polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

MALTEPE'de bankadan para çeken A.Ö.'yü takip ederek, otomobille önünü kesip 810 bin lira gasbeden şüpheliler polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin mağduru araçla takip ettikleri anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Maltepe'de 12 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda çalıştığı fabrikaya ait 810 bin lirayı banka şubesinden çeken A.Ö., otomobiline binerek hareket etti. Kısa bir süre sonra A.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobilin önü bir başka otomobil tarafından kesildi. Şüpheliler A.Ö.'nün içinde 810 bin lira para bulunan çantasını alarak olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemede şüphelilerin çalıntı plaka takılmış bir araç kullandıkları ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin gerçek plakasını tespit etti. Yapılan araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.Özel harekat Polislerinin de katıldığı baskında şüpheliler ve onlarla bağlantısı olduğu düşünülen 11 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eren Ç.(28) ile Can K.(27) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.


Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı
Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı
Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı
Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı
Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı
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Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı Manisa'da uzun yol araçlarındaki takograflar denetlendi Manisa'da uzun yol araçlarındaki takograflar denetlendi ESKİ ORTAĞINI SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU ESKİ ORTAĞINI SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU

Tragger, Maltepe, Polis, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi; 11 şüpheli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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