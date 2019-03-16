Otomobilinde Av Tüfeğiyle İntihara Kalkıştı
23 dakika önce
KÜTAHYA'da park halindeki otomobilinde av tüfeğiyle kendini vuran Halil A. (41) ağır yaralandı.
KÜTAHYA'da park halindeki otomobilinde av tüfeğiyle kendini vuran Halil A. (41) ağır yaralandı. Halil A., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, Emre Mahallesi Kozluca
Sokak'ta meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalıştığı öğrenilen Halil A., park halindeki kendisine ait otomobilde av tüfeğiyle göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Halil A., ambulansla Kütahya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil A., hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:03 Kaynak: DHA
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