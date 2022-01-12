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Otomobiliyle dere yatağında mahsur kalan adam ölümden döndü! - Son Dakika

Otomobiliyle dere yatağında mahsur kalan adam ölümden döndü!

12.01.2022 14:43

Mersin'de dere yatağını geçerken suya saplanan otomobilini kurtarmak isteyen sürücü Gökmen Baş, dengesini kaybedip düşerek akıntıya kapıldı. Bir süre sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtulan Baş'ın yaşadıkları ise, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Dün merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde bulunan Deliçay deresini otomobiliyle geçmek isteyen Gökmen Baş akıntı nedeniyle mahsur kaldı.

DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ

Karşıya geçemeyen sürücü, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasına yardımcı olmak isteyen Baş, dengesini kaybedip suya düştü. Sudan çıkmaya çalışan Baş, akıntının etkisiyle sürüklendi.

Otomobiliyle dere yatağında mahsur kalan adam, akıntıya kapılıp ölümden döndü

O ANLAR KAMERADA

Baş, bir süre sürüklendikten sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu. Araç ise itfaiye ekiplerince çekilerek güvenli bölgeye alındı. Baş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Karacailyas, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle dere yatağında mahsur kalan adam ölümden döndü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiliyle dere yatağında mahsur kalan adam ölümden döndü! - Son Dakika
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