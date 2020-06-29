Otomobille çarpışan salatalık yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille çarpışan salatalık yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde salatalık yüklü kamyonet, kavşakta otomobille çarpışarak devrildi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde salatalık yüklü kamyonet, kavşakta otomobille çarpışarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Cumhuriyet Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki SSK kavşağında meydana geldi. Halil A. yönetimindeki 01 MA 1758 plakalı salatalık yüklü kamyonetle Cenk Adanan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet devrildi. Bu sırada salatalık kasalarının isabet ettiği yoldan geçen Ufuk Sulanç adlı kadın ile kamyonette bulunan Suriye uyruklu Halil Aluş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 yaralının da hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:24 Kaynak: DHA
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