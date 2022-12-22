Otomobille minibüsün çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Dün akşam saatlerinde Dazkırı- Kızılören köyü yolunda Aykut Dündar'ın kullandığı otomobille, Hamza Fidanoğlu'nun kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Aykut Dündar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan Murat Altınkaya, Arda Gümüş, Akın Aydoğan, Hulusi Ayhan ve Hasan Gülcan ile minibüs sürücüsü Hamza Fidanoğlu ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ciddi olan Hasan Gülcan da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.