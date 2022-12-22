Otomobille minibüsün çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobille minibüsün çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

22.12.2022 12:17

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi yakınlarında otomobille minibüsün çarpıştığı feci kazada Aykut Dündar ve Hasan Gülcan hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Dazkırı- Kızılören köyü yolunda Aykut Dündar'ın kullandığı otomobille, Hamza Fidanoğlu'nun kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Aykut Dündar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan Murat Altınkaya, Arda Gümüş, Akın Aydoğan, Hulusi Ayhan ve Hasan Gülcan ile minibüs sürücüsü Hamza Fidanoğlu ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ciddi olan Hasan Gülcan da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille minibüsün çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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